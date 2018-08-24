Женщину с грудничком сбили насмерть на пешеходном переходе

Также погиб водитель автомобиля, сбившего пешеходов.

24 августа около семи утра в Шымкенте произошло жуткое ДТП. На пересечении улиц Рыскулова и Адырбекова столкнулись три машины Mercedes, Opel и Daewoo Gentra, передает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Как рассказывают очевидцы, водитель автомобиля Gentra совершал маневр, повернув в сторону рынка «Евразия». В этот момент в него влетел Mercedes, который двигался со стороны Гиперхауса. От сильного удара Gentra отбросило в сторону и авто сбило женщину с грудным ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате удара они погибли.

Gentra по инерции пролетела еще несколько метров и со всей силы ударила Opel, водитель которого только высадил пассажиров и они успели отойти метра на три. От удара водитель Opel потерял сознание.

На месте ДТП водитель Gentra скончался. Всем остальным участникам ДТП оказана медицинская помощь.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка, движение автотранспорта было парализовано.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!