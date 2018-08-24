Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы пройдет велопробег ко Дню Конституции

В этот раз протяженность маршрута составит около 8 км.

Фото : informburo.kz24 августа 2018, 10:51

В Алматы в воскресенье, 26 августа, в рамках городской программы «Спорттық Алматы» пройдет очередной массовый велопробег, посвященный Дню Конституции РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

«В этот раз протяженность маршрута составляет около 8 км. Все желающие стартуют с территории БЦ «Нурлы Тау» и финишируют в парке Первого Президента. Сбор участников в 08:30 ч., а начало в 09:00 ч.», - говорится в сообщении.

На старте участники получат специальные номерки от организаторов для розыгрыша призов в лотерее, а на финише счастливчики станут обладателями различных призов и велосипедов.

Организаторы напоминают, что обязательным требованием ко всем участникам велопробега является наличие специальных защитных шлемов в целях собственной безопасности.

Как отмечается, это уже 14 велопробег из 21 запланированного в этом году, направлен на развитие массового спорта в мегаполисе.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты