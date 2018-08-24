В Алматы пройдет велопробег ко Дню Конституции

В этот раз протяженность маршрута составит около 8 км.

В Алматы в воскресенье, 26 августа, в рамках городской программы «Спорттық Алматы» пройдет очередной массовый велопробег, посвященный Дню Конституции РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.





«В этот раз протяженность маршрута составляет около 8 км. Все желающие стартуют с территории БЦ «Нурлы Тау» и финишируют в парке Первого Президента. Сбор участников в 08:30 ч., а начало в 09:00 ч.», - говорится в сообщении.

На старте участники получат специальные номерки от организаторов для розыгрыша призов в лотерее, а на финише счастливчики станут обладателями различных призов и велосипедов.

Организаторы напоминают, что обязательным требованием ко всем участникам велопробега является наличие специальных защитных шлемов в целях собственной безопасности.



Как отмечается, это уже 14 велопробег из 21 запланированного в этом году, направлен на развитие массового спорта в мегаполисе.

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