Новый сезон программы «Аналитика» стартует на Первом канале Евразия

Контент "Аналитики" отличает особая выстроенность - каждая минута эфира полезна, интересна, важна и нужна.

26 августа в 20.00 в эфир Первого канала Евразия после летних каникул вновь выходит еженедельная итоговая информационная программа "Аналитика".

В новом сезоне команда проекта продолжит линию помощи гражданам Казахстана через освещение социальных проблем. Кроме того, представит еще больше расследований и раскроет немало острых тем, руководствуясь главными постулатами редакции: информация должна быть полезной телезрителю, актуальной и достоверной.

"Мы должны оправдывать тот кредит доверия, который выписывают нам казахстанцы, каждое воскресенье включая в 20.00 Первый канал Евразия и программу "Аналитика". Время отпуска наша профессиональная команда провела очень плодотворно, ведь потчевать на лаврах самой популярной итоговой информационной программы казахстанского телевидения – не наш метод", - говорит главный редактор программы "Аналитика" Олег Журкевич.

Контент "Аналитики" отличает особая выстроенность - каждая минута эфира полезна, интересна, важна и нужна.

"Мы не только говорим о событиях, мы хотим и делаем так, чтобы объяснить нашим зрителям, почему это произошло и как это повлияет на нашу жизнь в будущем. Мы хотим решать проблемы, для нас важность проблемы не зависит от ее масштаба. В масштабах это всей страны или частная история. На самом деле в любой частной истории наш зритель сможет узнать себя, своего родственника близкого, друзей. И когда мы показываем по ТВ как из каких-то сложных ситуаций можно выйти, как их можно решить – это решает не одну частную проблему – это помогает многим тысячам", - продолжает Журкевич.

Несмотря на летний сезон, в стране и мире произошло много важных событий, а кроме того, за время отпуска в Дирекцию информационно-аналитических программ Первого канала Евразия поступило немало обращений казахстанцев, а значит и первый в новом сезоне выпуск проекта будет насыщенным.

"Приоткроем завесу над премьерным выпуском этого сезона – съемочная группа программы "Аналитика" побывала в спецучреждении для особо опасных преступников "Черный беркут". Это исправительное учреждение, в которое люди попадают, но назад не выходят, туда направляют тех, кому вынесли приговор - пожизненное заключение. Туда редко пускают журналистов, но съемочная группа "Аналитики" в первый выпуск нового сезона подготовила эксклюзивный материал", - говорит Журкевич.

Итак, с 26 августа и каждое воскресенье в 20.00 смотрите программу "Аналитика" на Первом канале Евразия.

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