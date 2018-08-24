В 2018 году в отношении должностных лиц системы Комитета госдоходов возбужденно 33 уголовных дела

Бахыт Султанов поручил Ответственному секретарю МФ и председателям комитетов держать на особом контроле вопрос борьбы с коррупцией.

В Министерстве финансов РК состоялось заседание коллегии ведомства с участием территориальных подразделений и подведомственных организаций, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Открыл коллегию министр финансов Бахыт Султанов.

Как сообщил глава Минфина, в целом, за семь месяцев бюджетные параметры исполнены лучше, чем за аналогичный период прошлого года. Поступления составили 6 трлн 264 млрд тенге, или 101,9% к плану на отчетный период. При этом доходы республиканского бюджета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 116,2%, а к плану текущего года - на 4,2%.

По словам министра, Глава государства неоднократно давал поручение «без дополнительной нагрузки на бизнес увеличить пополняемость доходной части бюджета».

«Елбасы неоднократно указывал на то, что есть резервы для роста доходов. В этой связи органам государственных доходов необходимо особое внимание уделить улучшению налогового и таможенного администрирования в части полноты и своевременности уплаты всех причитающихся государству налогов и платежей», - сказал Бахыт Султанов.

Одной из стратегических задач Министерства, как одного из самых крупных по численности (включая комитеты Минфина: госходов, госимущества и приватизации, казначейства, по финансовому мониторингу, внутреннего государственного аудита, по государственным закупкам) является работа по противодействию коррупции в системе ведомства.

Выступивший на коллегии Минфина заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов отметил значительное число зарегистрированных уголовных правонарушений в последние несколько лет.

В свою очередь директор департамента управления персоналом и стратегии Минфина Руслан Сегизбаев заявил, что Минфин усилил работу в данном направлении. Так, он сообщил, что из 33 возбужденных в текущем году уголовных дел в отношении должностных лиц системы Комитета госдоходов 24 выявлено собственными силами (Службой внутренней безопасности Комитета) и совместно с другими правоохранительными органами.

Кроме того, в результате профилактической работы по противодействию коррупции, с начала текущего года по заявлениям должностных лиц системы Минфина в подразделения внутренней безопасности Комитета задержано 11 граждан, пытавшихся предложить сотрудникам органов министерства взятки (ДГД по г.Алматы - 3 факта, ДГД по Алматинской, Кызылординской областей и ЮКО - по 2 факта, ДГД по Актюбинской и Акмолинской областей - по 1 факту).

Например, 26 января 2018 года в административном здании Департамента госдоходов по Кызылординской области с поличным задержан гражданин У. при попытке дачи взятки в сумме 1 млн тенге сотруднику СЭР ДГД по Кызылординской области за содействие в освобождении от уголовной ответственности и положительное решение вопроса по ранее возбужденному уголовному делу по статье 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса). 21 мая 2018 года по подозрению в даче взятки главному специалисту ДГД по ЮКО в размере 500 тысяч тенге за принятие положительного решения по проводимой налоговой проверке в отношении ИП был задержан директор данного ИП.

По словам главы Минфина, ведомством на постоянной основе проводятся мероприятия по предотвращению и выявлению коррупционных правонарушений.

«Мы достаточно давно и эффективно сотрудничаем с АДГС. Только в этом году по материалам Службы внутренней безопасности Минфина возбуждено 24 дела», - сообщил он, попросив представителя АДГСПК, «чтобы об их совместной работе узнавало как можно больше населения».

«Важно подать сигнал обществу, что борьба с коррупцией - это не только прерогатива Агентства, но и всех госорганов, и, в частности, нашего Министерства, которое активно противодействует коррупции в своих рядах», - резюмировал министр финансов.

Минфин предложил активизировать совместную работу с АДГСПК в данном направлении.

Бахыт Султанов поручил Ответственному секретарю МФ и председателям комитетов держать на особом контроле вопрос борьбы с коррупцией.

Как отметил Бахыт Султанов, проводимые министерством реформы по улучшению налогового и таможенного администрирования, а также внедрение информационных систем предоставления государственных услуг существенно снижают уровень коррупциогенных рисков, а также значительно облегчают процессы ведения бизнеса (по итогам первого полугодия Министерством оказано всего 11 млн. услуг, в том числе в электронной форме 10,3 млн. услуг, или 94%).

Вице-министр финансов Канат Баедилов проинформировал о проводимой министерством работе по администрированию таможенной стоимости товаров и обеспечению полноты уплаты налогов участниками ВЭД.

«Администрирование таможенной стоимости, как важный элемент таможенного контроля, является основой для начисления таможенных платежей и налогов, ведь именно от достоверности таможенной стоимости зависит полнота взимания таможенных платежей и налогов», - сказал вице-министр.

Он сообщил, что Министерством взят на контроль вопрос недостоверности определения таможенной стоимости и начата работа среди уполномоченных экономических операторов и крупных импортеров по вопросу недопустимости ее занижения.

«Это наносит урон не только бюджету Республики Казахстан, но и бюджету других государств-членов ЕАЭС», - сказал Баедилов.

Еще одним важным направлением Министерства в части полноты собираемости налогов является работа по повсеместному внедрению онлайн-контрольно-кассовых машин.

О ходе подготовительных работ по переводу всех торгующих на нестационарных торговых объектах на территории открытых торговых рынков на ККМ с ФПД (согласно норме Налогового кодекса РК, вводимой в действие с 1 января 2019 года) говорилось в докладе руководителя ДГД по г. Алматы А.Тынысбекова.

О ходе цифровизации системы Министерства финансов доложил вице-министр Руслан Енсебаев.

Он отметил, что в рейтинге АДГСПК «Качество оказания государственных услуг» Министерство финансов заняло высокое (4-е) место. В первую очередь на это повлияло расширение возможностей дистанционного (электронного) получения услуг, исключающее прямой контакт между услугодателем и услугополучателем.

Однако в настоящее время, как отметил Енсебаев, в ряде регионов все еще отмечается низкий уровень оплаты налогов электронным способом (оплату налогов можно производить через мобильные приложения «Кабинет налогоплательщика», egov.kz, mgov.kz, мобильные приложения БВУ (post.kz, kaspi.kz, homebank.kz и другие)).

Вице-министр также сообщил о реализации пилотного проекта по взаимодействию налоговых служб с местными исполнительными органами в части увеличения собираемости налогов. Так, в Астане после интеграции систем налоговых органов с системой «Сергек» будет налажена работа по выявлению должников по налогу на транспорт в машинопотоке. Информация о должнике будет передаваться ближайшему инспектору дорожной полиции. После остановки транспортного средства инспектор вручает должнику уведомление с возможностью оплаты долга на месте посредством post-терминала.

«Аналогичные системы есть в ряде регионов страны, в связи с чем необходимо на местах реализовать схожие проекты для увеличения доли собираемости налогов», - говорится в докладе вице-министра.

В Атырауской области департамент госдоходов взаимодействует с областным акиматом по расширению налогооблагаемой базы по недвижимости и земельным участкам. Акимат Атырау оцифровал земельные участки, сверил границы с данными государственного земельного кадастра, выявив незаконные строения и самозахваченные земельные участки. В настоящее время департамент госдоходов прорабатывает вопрос взаимодействия с местными властями по использованию полученных данных с целью налогообложения.

Подводя итоги коллегии, министр финансов РК Бахыт Султанов дал поручения на предстоящий период и определил задачи ведомства до конца текущего года.

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