Казахстанцы тратят на сбор ребенка в школу порядка 300 тысяч тенге

Сейчас разнообразие царит не только в ассортименте товара, но и в ценах. И тут уже выбор зависит от приоритетов и финансовых возможностей семьи.

Лето подходит к концу и при слове «школа» вздрагивают не только ученики, но и их родители. Сборы на учебу способен выдержать далеко не каждый казахстанец. Почти половина этих трат приходится на покупку обязательной формы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Пиджаки, жакеты, брюки, юбки клеш, плиссировка, жилеты - это лишь небольшой список из возможных составляющих современной школьной формы. Но несмотря на разнообразие, самим ученикам такая одежда далеко не всегда по вкусу. Только в родных учебных заведениях за соблюдением этих правил следят очень строго.

«Нам, например, не разрешают носить штаны, только если классические. А все любят ходить в обтяжку, говорят, что холодно на улице. А нам не разрешают такое носить. Директор каждый раз делает обход, смотрит, у кого форма, записывает», - рассказывает школьница Лайза Таусултанова.

Родители же, напротив, очень довольны такими изменениями в отечественной системе образования.

«Раньше дети ходили кто в чем попало, сами знаете, и каждый старается подстраиваться: у него лучше у меня! Плохо! А вот единая форма — это идеально. Раньше, помните, мы ходили фартук, черное платье. Я не против была бы, чтобы и сейчас так», - считает мама школьников Ильяна Тоусултанова.

Сейчас разнообразие царит не только в ассортименте товара, но и в ценах. И тут уже выбор зависит от приоритетов и финансовых возможностей семьи.

«На двоих - тысяч 350. Это если на двоих. Нам главное качество, честно скажу, сумма не имеет значения. Потому что стираешь весь год. Одну пару постирал, другую одел. И весь год мы носим, потом даже можем передать», - продолжает Ильяна Тоусултанова.

А между тем производители к подбору материала и пошиву ежедневной одежды для школьников относятся очень трепетно. С соблюдением рекомендаций Министерства образования и науки по крою и цвету, в тканях и пряже предпочтение отдают натуральным компонентам.

«Мои дети тоже ходили в школу, я знаю основные требования. Тем более я по роду своей деятельности ранее сталкивалась с производством именно школьной одежды. Поэтому я знаю, чего хотят мамы, как хотят. Прежде всего это шерсть, хлопок с добавлением акрила. Это очень комфортно, тепло, очень носко», - говорит технолог вязального производства Майя Вершинина.

И если мамы жалуются на дороговизну и качество, по мнению учеников, сам факт обязательной формы омрачает школьные годы.

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