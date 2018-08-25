69-летняя казахстанка попала в серьезное ДТП на Алтае

Она находится в тяжелом состоянии.

69-летняя казахстанка находится в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Республике Алтай, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МИД РК, вопрос находится на контроле казахстанского консула в Омске.

"Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии. Ее доставили в реанимационное отделение республиканской больницы Горно-Алтайска с черепно-мозговой травмой", - рассказал руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

По информации РИА Новости, в четверг около 22:13 по времени Астаны на 659-м километре автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт", на спуске с перевала "Чике-Таман" опрокинулся микроавтобус. По последним данным, в нем находились 15 граждан Монголии, 12 из них пострадали. Причиной аварии мог стать отказ тормозной системы.

Перевал "Чике-Таман" - горный перевал на 659-м километре Чуйского тракта. Его высота составляет 1925 метров, подъем и спуск - 4 километра.

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