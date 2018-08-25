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Мальчик разбился насмерть, упав с 9 этажа в Костанае

Он умер в больнице.

Фото : vistanews.ru25 августа 2018, 14:37

25 августа в Костанае насмерть разбился подросток, об этом alau.kz сообщили очевидцы.

Трагедия произошла в девятиэтажке по улице Алтынсарина. 14-летний подросток выпал с 9 этажа.

"Он поступил в состоянии клинической смерти. Получил травмы несовместимые с жизнью", - сообщил главный врач медучреждения, куда доставили пострадавшего.

Мальчик умер в больнице.


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