В СКО россиянин создал программу для кражи денег с банковских карт через Интернет

Общий ущерб составил около 5 миллионов тенге.

Гражданин РФ задержан петропавловскими полицейскими по подозрению в хищении 5 млн тенге с банковских карт, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Сотрудниками отдела криминальной полиции УВД Петропавловска в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Hi-tech» задержан 30-летний гражданин России, подозреваемый в серии краж денег с банковских карт через Интернет. Общий ущерб составил около 5 миллионов тенге.

По версии следствия, мужчина самостоятельно создал специальную компьютерную программу, которая позволяла выявлять уязвимости в защите банковских систем и распоряжаться деньгами с чужих счетов. Украденные таким образом наличные он отправлял на свой банковский счет и на счета родственников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции городского УВД выяснили, что подозреваемый приехал в Петропавловск к своим родителям.

«По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных статьями 190 и 188 УК РК «Мошенничество», «Кража». В ходе обыска по месту жительства задержанного был обнаружен и изъят ноутбук, который направлен на экспертизу. В настоящее время проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей городов Астана, Алматы, Караганда и Актобе», - прокомментировал первый заместитель начальника УВД Петропавловска полковник полиции Асан Мейрамов.

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