Насколько приблизился курорт Бурабай к "казахстанской Швейцарии"

В Щучинско-боровской курортной зоне строятся дороги, прокладываются коммуникации, строится горнолыжный комплекс, сносится ветхое жилье.

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин рассказал, как развивался курорт Бурабай последние несколько месяцев, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, в ближайших планах у властей построить горнолыжный комплекс на севере горы Кокшетау. В проекте будет предусмотрено 14 спусков разного уровня, которые расположатся на территории в 15 гектар.

Тем временем в поселке Бурабай уже проведено благоустройство главной улицы и пляжной площади. Из-за большого наплыва туристов из России, предпочитающих путешествовать автотранспортом, на территории курорта появилось два оборудованных автокемпинга. На территории есть вода, свет, канализация. Также вдоль автобана, ведущего к курорту, предприниматели продолжают установливать модульные павильоны. В поселке Бурабай раздали землю бизнесу с главным требованием - чтобы их объекты соответствовали архитектурным требованиям. Сегодня эксплуатируется уже 20 павильонов.

Также количество сертифицированных отелей в курортной зоне увеличили с четырех до 22 единиц. До конца года планируется запуск еще 14 мест отдыха.

"Когда у отеля есть определенное количество звезд, турист уже знает, какой уровень комфорта получит. Отели которые имеют звездность привлекают больше туристов и больше зарабатывают. Скажу, что для акимата это хорошая возможность настойчиво требовать соответствия звездности", - сообщил глава региона.

Еще одним важным моментом стал тот факт, что вокруг озер зоны появится 20 километров новых дорог. Таким образом планируется стимулировать частных предпринимателей развиваться бизнес. По словам акима, частники инвестируют в реконструкцию, а власти – в инфраструктуру.

В планах у Мурзалина развитие в том числе и медицинского туризма, где акцент будет сделан на реабилитационную медицину. Сегодня на территории курорта работает 45 санаторно-курортных заведений.

Продолжается в курортной зоне и работа по изъятию земель и сносу ветхого жилья.

"Курорт имеет давнюю историю здания устарели. По поручению главы государства, на необходимо создать курорт мирового класса. Многие дома надо сносить для дорог, санаториев, ресторанов", - пояснил аким.

Таким образом внутри поселка Бурабай, чтобы расширить дорожную сеть, 43 владения было снесено. На эти нужды власти выделили 790 млн тенге. Для развития прогулочной зоны из глубины поселка до берега озера, акимат продолжит изъятие земель на 34 участках. На эти цели планируется выделить более одного миллиарда тенге.

Малик Мурзалин отметил, что самым главным проектом для них стало строительство на озере Большое Чебачье.

"Курорт Бурабай перегружен. Высокая нагрузка. Курорт не справляется. Надо строить новые зоны. На северном берегу озера большое Чебачье выделено 243 гектара. Проводится работа по коммуникации строительства. Параллельно будет происходить поиск частных инвестиций, на которые будут строиться отели, базы отдыха, горнолыжные зоны. Так что турист, который туда приедет, должен получать весь спектр услуг", - заключил он.

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