У новой орфографии казахского языка будет 19 основных правил

Ученые хотят сохранить самобытность языка, благодаря новому алфавиту.

Результаты первой апробации новых правил правописания казахского языка на латинице обсудили ученые-лингвисты в Алматы. Они будут учитываться при дальнейшей разработке правил. Новая орфография казахского языка насчитывает 19 основных правил и около 150 параграфов. В каждом из них ученые подробно объясняют правописание типических слов, то есть тех, что представляют собой характерный образец казахского языка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

- Во время апробации были получены очень уникальные для нас, ученых, результаты, которые показали, что нынешнее население казахскоязычное Казахстана, оно предпочитает писать слова на свой национальный лад. И это нас воодушевляет, потому что сама реформа была затеяна не в целях каких-то политических, а преследовала только лингвистическую цель. Мы хотели сохранить самобытность нашего языка, благодаря новому алфавиту. И эта цель как бы сочетается с пожеланиями нашего населения, - говорит ученый-эксперт Анар Фазылжанова.

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