Стартапы Астаны смогут выйти на международный уровень

Создание городской инновационной площадки откроет широкие возможности для развития стартап-проектов и обмена опытом на международном уровне.

1 декабря 2018 года акимат города Астаны совместно с «BI-group» откроет первый в СНГ международный технологический стартап-инкубатор для начинающих предпринимателей, управляемый международной компанией Seedstars. Центр расположится на территории 1000 квадратных метров в отеле «Hilton Astana» возле ЭКСПО, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Реализуя принципы, обозначенные Лидером нации в программной статье «Рухани жаңғыру» и Стратегии «Астана – город инноваций», на площадке отеля «Hilton Astana» подписан меморандум о сотрудничестве между ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства» города Астаны, АО «Астана Innovations», международным бизнес-инкубатором «Seedstars» и ТОО «BI Property».

В рамках соглашения благодаря инвестициям компаний-участников будет создана уникальная площадка для развития человеческого капитала в Астане, на которой каждый житель города сможет получить уникальный опыт и реализовать собственный проект в сфере новых технологий. Приоритетным направлением деятельности станет развитие потенциала молодежи.

«Опыт больших городов показывает, что сбалансированное развитие глобального города невозможно без креативных индустрий – это цифровые технологии, архитектура и дизайн, современные медиа, искусство и культура. Поэтому мы создаем площадки, которые сформируют основу креативных кластеров, таких как городская инновационная площадка. Здесь будет формироваться инновационная экосистема столицы»,– отметил аким города Астаны Асет Исекешев.

Создание городской инновационной площадки откроет широкие возможности для развития стартап-проектов и обмена опытом на международном уровне, а также позволит сформировать новое поколение предпринимателей и цифровых номадов, объединенных в совместной среде. Для этого резидентам площадки будет представлена глобальная сеть менторов, консультантов, технических специалистов, бизнес-ангелов и широкий доступ к инвестициям проектов.

Особенность данной площадки заключается в том, что перед казахстанскими разработчиками откроется доступ к мировым тенденциям в сфере IT-технологий. Это будет единственный в СНГ коворкинг-центр, управляемый Seedstars.

Один из партнеров международного бизнес-инкубатора Дэвид Дэкомбес подчеркнул, что «в центрах по миру уже более 70 тысяч стартаперов, предпринимателей и инвесторов. После присоединения к проекту Астана станет частью единой сети и откроет широкие возможности для развития технологий и обмена опытом».

Площадка предусматривает 14 коворкинг-офисов, а также возможность проживать на территории коливинга на 14 посадочных мест во время разработки технических решений и мобильных приложений, направленных на решение городских задач.

«Это делается для того, чтобы создать такое пространство, где инновационные разработчики будут вместе проводить время, делиться опытом, обсуждать проекты. Это, по сути, «живая» лаборатория, где будут создаваться новые решения для комфорта в каждой сфере жизни города от транспорта до ЖКХ. Главный критерий для участников – создавать инновационный, технологичный продукт. Реализация проектов будет направлена в первую очередь на столицу и в дальнейшем масштабироваться на весь Казахстан. Кроме того, работа центра окажет положительное влияние на экономику города путем привлечения инвестиций и создания инновационных решений, которые в дальнейшем смогут выйти на международный рынок», – пояснил главный менеджер Центра развития инновационной экосистемы Жасулан Кенжегалиев.

В данный момент компания «BI Property» проводит ремонтные работы и полностью готовит офис для запуска проекта на территории отеля «Hilton Astana», работы завершатся до 1 декабря этого года.

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