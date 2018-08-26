В 333 км от Алматы произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен на территории Кыргызстана.

В 333 км к юго-западу от города Алматы, на территории Кыргызстана, произошло землетрясение, сообщает zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Землетрясение зарегистрировано 26 августа 2018г. в 11 час 14 мин 43 сек Алматинского времени (26 августа 2018г. в 05 час 14 мин 43 сек по Гринвичу).



Эпицентр землетрясения расположен в 333 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.



Энергетический класс землетрясения 9.7.

Магнитуда MPV 4.1.

Координаты эпицентра 40.90° с.ш. 74.33° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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