В МОН РК заговорили о развитии инклюзивного образования

Рассматривается ряд инновационных проектов.

В рамках августовской конференции педагогов проведено заседание большой секции по инклюзивному образованию. В ее работе приняли участие порядка 500 специалистов из всех регионов Казахстана, сообщает zakon.kz.

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов опубликовал на своей странице в Facebook материал, где затронул тему развития инклюзивного образования в Казахстане.

Он признает, что пока нельзя быть довольными уровнем его развития в стране. Количество детей с особыми образовательными потребностями растет. Данные показывают, что за последние 20 лет частота случаев заболеваний аутистического спектра увеличилась с 1 на 150 детей до 1 на 50 детей.

Экспертами указываются разные причины начиная от генетических и завершая с ростом выявляемости, улучшением системы родовспоможения и тд.

«Как бы там ни было факт в том, что сожалению, пока ещё не созданы все условия для полноценной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в общество, в связи с чем продолжается традиция надомного обучения или сегрегации и стигматизации с обучением в спецкоррекционных школах. Безусловным решением проблемы является инклюзивное образование», - считает вице-министр.

И здесь же сетует, что зачастую встречается очень упрощённое понимание инклюзии, когда всё сводится на материально-технические вопросы, пандусы и так далее.

О некоторых проблемах и путях решения Асхат Аймагамбетов останавливается отдельно:

1.Отсутствие тьюторов. Этот аспект действительно важен, потому что ребёнка с особыми образовательными потребностями должен обязательно сопровождать тьютор – это своего рода индивидуальный помощник и посредник между ребёнком и педагогом. Школы давно говорили об этом и вот сейчас министерством вносятся изменения в Типовые штаты и вводится штат тьюторов.

2.Выпускникам спец. школ для умственно отсталых детей выдавали только справки, и в результате 1) это нарушало права детей, 2) их не брали в колледж, так как правила приема предусматривали только прием на основе аттестата, 3) не были предусмотрены формы аттестатов для детей с ООП, которые учатся в общей школе инклюзивно. Что сделано?

Внесены изменения в 39-ый приказ, теперь предусмотрена выдача аттестатов, а не справок, отличие этих аттестатов от аттестатов обычных школ - в серии аттестата. Кроме того, внесены изменения в правила приема в колледжи, которые позволяют выпускникам спецшкол поступать в колледжи.

3.Еще одной проблемой являлось отсутствие Типовых учебных планов и программ для спец. школ по всем 8-ми видам нарушений. Долгие годы учителя самостоятельно адаптировали общеобразовательные программы по предметам инвариантного компонента. Теперь министерством разработаны ТУПы и программы для спец. школ и детсадов.

4.Дети с РАС не всегда могут сидеть на всех уроках, но по отдельным предметам они могут учиться лучше всех. Теперь для них введена норма обучения по индивидуальным планам и программам, по международному опыту. Изменения в 499 ППРК и 375 приказе.

5.Была проблема по обеспечению услугами ПМПК в районах и городах, кроме областных центров. Здесь также была проведена работа и теперь в связи с внесенными изменениями в законодательство, ПМПК могут открываться не только на уровне области, но и района. Здесь необходимо отметить, самое активное участие депутатов Парламента. И уже сейчас, благодаря этому решению, начали открываться ПМПК на уровне районов. Также для удобства услугополучателей начали работу по цифровизации ПМПК. Система будет интегрирована с НОБД, ГБДФЛ, базами ГЦВП и вся информация будет вытягиваться из этих баз - освободит родителей от необходимости приносить справки, начнет автоматически передаваться в школы и сады.

6.Дефицит дефектологов. Очевидно, что развитие инклюзии, открытие ПМПК, КППК невозможно без наличия специалистов. В этом году мы очень существенно увеличили госзаказ, который составил 400 мест в бакалавриате, 100 в магистратуре и 30 в докторантуре.

7.Проблема отсутствия навыков у учителей работы в режиме инклюзии. Для всех педспециальностей в вузах был введен курс по инклюзии, но проблема была том, что в содержании этого курса было мало практики. Как работать учителю, если у него 25 детей, двое из них имеют особые образовательные потребности? Как их оценивать? Как работать в таких условиях? Вот этих вопросов, к сожалению, в рамках этого курса практически не было. Поэтому мы создали рабочую группу, пересмотрели программу и сегодня содержание данной программы будет полностью практикоориентированным.

8.Для поддержки и развития инклюзии во всех 17 регионах будут открыты специализированные Ресурсные центры. Этот важный проект мы начнем реализовывать в новом учебном году.

9.Финансовое стимулирование развития инклюзивного образования. Проект по внедрению подушевого финансирования в школах и колледжах также заметно отразится на развитии инклюзива. Школам будет выгодно брать детей с ООП, когда за одного ребенка государство будет возмещать расходы в увеличенном размере. Именно такой подход заложен в основу расчетов подушевого финансирования.

«Есть и такая проблема, когда школы, работающие по инклюзиву, сталкиваются с низкой толерантностью родителей здоровых детей – надеюсь, когда-то такое непонимание полностью исчезнет, ведь все дети должны иметь равные условия для получения образования. Мы к этому идем!» - резюмирует Асхат Аймагамбетов

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