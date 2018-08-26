«Сарыарка» потеряла вратаря и подписала двух новых игроков

Вратарь сборной Венгрии покинул казахстанский хоккейный клуб.

Вратарь сборной Венгрии Адам Вай покинул «Сарыарку», передает Zakon.kz.

В минувшем сезоне 24-летний голкипер сыграл два матча в Американской хоккейной лиге за «Айову Уайлд», коэффициент надёжности — 4,91, процент отражённых бросков — 86,8. Затем он был переведён в команду Хоккейной лиги Восточного побережья «Рэпид Сити Раш», где провёл 35 игр, коэффициент надёжности — 3,29, процент отражённых бросков — 90,7.

На чемпионате мира в Будапеште Адам Вай сыграл 5 матчей, коэффициент надёжности — 2,56, процент отражённых бросков — 93,1.

Теперь хоккейный клуб подписал двух новых игроков. Защитник «Темиртау» Эмиль Нургалиев и вратарь Денис Перевозчиков подписали двусторонний контракт и отправились в город Санкт-Петербург на турнир имени Шилова.

Денис Перевозчиков, вратарь, родился 2 февраля 1993 года в России, в Перми. Воспитанник пермской школы хоккея. В прошлом сезоне Денис защищал цвета пермского клуба — Молот-Прикамье. Выступал за юниорскую сборную России.

Эмиль Нургалиев — воспитанник хоккейной школы «Салавата Юлаева». В прошлом сезоне защищал цвета «Темиртау», где провел 46 матчей и набрал 16 (6+10) очков.

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