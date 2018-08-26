Роза Рымбаева открыла выставку памяти Дениса Тена

Инициаторами фотовыставки стали друзья и близкие погибшего фигуриста.

Казахстанская певица Роза Рымбаева 26 августа в Алматы открыла фотовыставку памяти Дениса Тена, передает Zakon.kz.

Фотовыставка D10 WORLD будет проходить в выставочном зале Esentai Gallery. По словам организаторов, на выставке перед посетителями раскроется вся многогранность дарований погибшего спортсмена. Организаторы уверены, что его достижения способны воодушевить и вдохновить многих людей на великие творческие свершения и обратить внимание на безграничность человеческих возможностей.

В галерее представлены фотоработы самого Тена, а также фотографии со знаковых спортивных мероприятий с его участием и видеопроект от коллег и друзей.

Выставка продлится до 2 сентября.

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