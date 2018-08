На Первом канале Евразия стартует седьмой сезон X Factor в Казахстане

Главным призом для победителя – обладателя того самого, загадочного фактора Х, в седьмом сезоне станет чек на 7 миллионов тенге.

1 сентября с началом нового телевизионного сезона в эфире Первого канала Евразия стартует всемирно известный вокальный конкурс X Factor. Всего в субботний прайм-тайм за этот период в эфир телеканала выйдут 19 оригинальных эпизодов седьмого сезона X Factor в Казахстане. 29 декабря зрители узнают имя победителя, а 5 января увидят фильм - как создавался самый масштабный телепроект года.

«Задача проекта - найти народного любимца! Мы должны дать возможность людям стать настоящим артистами, стать известными, стать звездой!», - сказала певица, заслуженный деятель Республики Казахстан, член жюри седьмого сезона X Factor Дильназ Ахмадиева.

Именно X Factor подарил стране таких талантливых исполнителей, как Луина, Абдулкарим Каримов, Кентал, Анатолий Цой («М-бэнд») и многих других.

В 2018-м году кастинг шоу X Factor посетили более пяти тысяч человек со всего Казахстана. Запомнился отбор исполнением самых популярных и любимых песен на конкурсе - «Улыбайся» - IOWA, «Ұнайды маған» - Мархаба Саби, «Синяя вечность» - Муслим Магомаев, All of me - John Legend. Продюсеры и создатели седьмого сезона X Factor были воодушевлены счастливыми лицами и яркими жизненными историями талантливых казахстанцев. А зрители Первого канала Евразия познакомятся с ними уже 1-го сентября.

В креслах жюри, кроме Дильназ Ахмадиевой, зритель в нынешнем сезоне проекта увидит народную артистку Республики Казахстан, советскую и казахстанскую эстрадную певицу Нагиму Ескалиеву и музыкального продюсера Нурбергена Махамбетова.

«Следуя веяниям времени и новым тенденциям, в седьмом сезоне X Factor в Казахстане серьезно изменились правила участия. Новые критерии отбора открыли новые возможности. Возрастной ценз претендентов на звание того самого фактора Х снизился с 16-ти до 12-ти лет. Верхнего возрастного предела, согласно британскому формату, в проекте не существует», - говорит Нагима Ескалиева.

X Factor - это вокальный конкурс в телевизионном формате, впервые организованный в Великобритании в 2004 году. Сейчас крупнейшее телешоу по поиску талантов X Factor проводится более, чем в 40 странах мира. Шесть сезонов проекта в Казахстане имели оглушительный успех, из года в год приковывая к себе внимание огромного числа телезрителей и удерживая первые строчки рейтингов популярности в списке развлекательных шоу-программ. Шоу Х Factor появилось на казахстанском телевидении в 2010-м году.

