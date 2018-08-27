По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов

Это туалеты в новом терминале столичного аэропорта и в новом терминале вокзала Астаны.

Как рассказал вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов, для развития придорожного сервиса в Казахстане решено субсидировать бизнесу содержание туалетов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Если едет у нас сегодня турист по территории Казахстана - по любой трассе, к сожалению, он, если захочет в туалет, не сможет пойти, потому что у нас ни одна трасса не обеспечена объектом придорожного сервиса мирового уровня. По нашему заданию наши волонтеры провели исследования по всей стране и выяснили, что на сегодня у нас есть только два объекта с туалетами мирового уровня, соответствующие мировым стандартам - это туалеты в новом терминале астанинского аэропорта и в новом терминале вокзала Астаны. Картина такая, к сожалению», - сказал он после заседания МВК в Минюсте по обсуждению концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам туристской деятельности».

По его словам, государство должно активнее работать в этом направлении, с тем, чтобы бизнес и госорганы активно развивали инфраструктуру придорожного сервиса.

«Есть нормы. Для всех стран они разные. Мы придерживаемся норм Всемирного туристического совета. Это один туалет на 50 километров. Это должен быть качественный туалет, в котором есть самое главное - горячая вода. Сегодня у нас многие автозаправочные станции обеспечены туалетами, но они не пускают туда, либо пускают за деньги. Во многих из них нет горячей воды, а большинство просто закрыто, потом что для любого бизнеса туалет - это та часть, которая тянет бизнес вниз и не дает бизнесу развиваться», - считает замглавы МКС РК.

То есть, как он добавил, если бизнесмен создает заправку, бензин продает, а бензин – очень ликвидный бизнес, потихоньку начинает зарабатывать, а когда туалет пристраивает, то «начинаются проблемы» - это химикаты, средства очистки, зарплата уборщику, горячая вода.

«Поэтому мы хотим, чтобы государство прописало субсидирование содержания туалетов, чтобы бизнес мог опереться на какую-то государственную подушку. Мы рассмотрим, пропишем, может быть какие-то тарифы укажем, чтобы он стал ликвидным в большей степени. Но сегодня у нас картина, к сожалению такая, что у нас по всей стране 2 туалета соответствуют нормам. Это недопустимо для нашей страны, которая сегодня претендует стать на мировой карте очень серьезным туристическим игроком. У нас огромное количество красивейших мест, огромное количество людей, которые хотят приехать в нашу страну и посетить ее. Люди, которые посещают нашу страну, они должны абсолютно без проблем приехать в Казахстан, получить визу, получить все услуги, сходить в туалет, пожить в недорогой гостинице», - подчеркнул Е. Кожагапанов.

Ксения Давыдова, Астана

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