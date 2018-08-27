Мировой горнолыжный курорт может появиться в Алматинской области

Для этого нужны госинвестиции и развитая инфраструктура.

После заседания МВК по концепции законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам туристской деятельности" в министерстве юстиции вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов рассказал журналистам о планах сделать из Тургеня (село в Енбекшиказахском районе Алматинской области) четвертый мировой горнолыжный курорт, передает корреспондент Zakon.kz.

"Сегодня Шымбулак - это жемчужина горнолыжного туризма нашей страны. К сожалению, рекреационная нагрузка Шымбулака на сегодня такова, что больше, чем то количество, которое сегодня Шымбулак принимает, он принимать не должен. Может, но не должен. С учетом нагрузки на природу, экологию и так далее. Поэтому нужен совершенно новый горнолыжный курорт, который сможет стать не региональным объектом, а объектом международного уровня", - сказал он.

По его словам, еще в далеком 1988 году французская компания по заданию правительства Казахской ССР приезжала и делала расчеты - в Тургеньском ущелье есть замечательное место, которое может спроектировать трассы длинной более 90 км катания.

"На Шымбулаке сегодня - 12,5 км протяженность трассы. А в Тургене можно создать курорт, протяженность трассы на котором будет около 90 км. То есть это уже международный уровень. Самая разная сложность трасс: для детей, семей, женщин. Красные, желтые, черные - для экстремалов, для сноуборда, лыж и так далее. Мы в этом направлении двигаемся. Мы сейчас привлекли консультантов. Которые изучают этот вопрос с тем, чтобы понять, сколько нам нужно туда инвестировать и сколько мы сможем привлечь туда туристов, сколько эти туристы смогут потратить денег", - сказал замглавы ведомства.

Как добавил Кожагапанов, в настоящее время есть три наиболее известные точки горнолыжного катания - это Альпы, куда входит Швейцария, Италия, Германии и так далее; в Америке - Колорадо и именно по объему въездных туристов, иностранных посещений - это Саппоро (Япония).

"Посмотрев заключения наших экспертов, зарубежных, заключение есть и 1988 года, и есть заключение 2009 года и позже - мы считаем, что у нашего Тургеня, у нашего Алматинского региона есть огромный потенциал для того, чтобы стать четвертой точкой мирового горнолыжного туризма. Для этого нужны государственные инвестиции и развитая инфраструктура: дороги, свет, канализация. После чего приходит бизнес и говорит, что готов построить кафе, рестораны, гостиницы, визит-центр, придорожный сервис", - пояснил он.

В заключение вице-министр отметил, что сейчас ведомством составлен рейтинг десяти самых популярных туристических направлений в РК.

"По десяти направлениям бюджетные потери составят около 119 млрд тенге, но будет привлечено в виде инвестиций на эти же направления 1 трлн 427 млрд частных инвестиций, если это все будет реализовано", - заключил представитель МКС РК.

Ксения Давыдова, Астана

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