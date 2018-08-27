В алматинском метро назначен новый руководитель

Им стал Ербол Абильдинов

В КГП «Метрополитен» приказом руководителя управления транспорта и автомобильных дорог города Алматы от 25 августа 2018 года назначен директор. Им стал Ербол Абильдинов, ранее возглавлявший АО «Алматыметрокурылыс». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Новому руководителю городской подземки 54 года, родился в городе Джезказган. Закончил Алма-Атинский Архитектурно строительный институт (ААСИ), НАРХОЗ университет, поработал на многих должностях, начиная с архитектора и экономиста. С марта 2017 занимал должность генерального директора АО «Алматыметрокурылыс».

Уточняется, что сотрудникам метрополитена нового руководителя представил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта Байгоныров Канат.

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