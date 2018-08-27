Генпрокурор РК встретился с делегацией ФБР

Коллеги обсудили вопросы конструктивного двустороннего сотрудничества по исполнению запросов оказания взаимной правовой помощи.

Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров встретился с делегацией Федерального Бюро Расследований (ФБР) во главе с заместителем директора Дэвидом Л. Боудичем, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, коллеги обсудили вопросы конструктивного двустороннего сотрудничества по исполнению запросов оказания взаимной правовой помощи. За последние три года их поступило всего 16, в том числе 6 из ФБР США, которые реализованы в полном объеме.

«Отдельно затронута тема выдачи лиц в порядке экстрадиции между Казахстаном и США, а также передачи осужденных для отбывания наказания в своих государствах», - говорится в сообщении.

Кроме того, делегация ФБР проинформирована о деятельности надзорного органа, его функциях и задачах, достижениях в сфере международного сотрудничества, проводимых в стране реформах по модернизации и гуманизации уголовной политики.

Отмечая большой опыт работы ФБР в противодействии транснациональной преступности, Кайрат Кожамжаров выразил готовность к расширению взаимодействия.

На встрече также обсуждалась деятельность Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, а также перспектива обмена опытом с Национальной академией ФБР, известной своей уникальной учебной программой для сотрудников правоохранительных органов мира.

В завершение встречи Генеральный прокурор поблагодарил коллег за визит и выразил надежду на укрепление двусторонних отношений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!