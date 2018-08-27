Исекешев рассказал о зарплатах своих подчиненных

Также речь идет о дальнейшем повышении заработных плат.

Асет Исекешев в своем докладе по трансформации столичного акимата озвучил, сколько получают его сотрудники, передает Zakon.kz.

По словам главы Астаны, в акимате было 26 структурных подразделений, их сократили до 17. Руководящий состав сократился в два раза.

"За счёт внутреннего распределения сотрудников мы увеличили долю профильных отделов. Хотел бы отметить, что по Астане в связи с притоком населения наблюдается самая высокая нагрузка. Численность на одного сотрудника акимата приходится 1275 человек, в некоторых регионах это не более 600 человек. В 2008 году численность населения Астаны была 600 тыс человек, штат акимата - 1043 единицы. На сегодняшний день 941 единица, а население выросло почти в два раза и превысило 1,1 млн человек, то есть нагрузка на одного сотрудника акимата выросла в три раза", - сказал Исекешев.

По его данным, в 2018 году в республиканский бюджет от города Астаны будут перечислены 800 млрд тенге, что в пять раз превышает объемы трансфертов полученных из республиканского бюджета.

"Учитывая резкий рост нагрузки на сотрудников акимата Астаны, в рамках пилотного проекта была увеличена зарплата его сотрудникам. В настоящее время увеличение зарплаты позволило сократить разрыв к размеру вознаграждения среднего звена менеджеров нацкомпаний. В 2017 году зарплата руководителя столичного управления составляла порядка 170 тысяч тенге, при этом бюджет, которым он управлял превышал 70 млрд тенге. Для того, чтобы обеспечить эффективное, профессиональное и прозрачное функционирование необходимо было повысить зарплату и привлечь профессиональные кадры. Размеры должностных окладов и их заместителей увеличились в два раза - до 500 тыс тенге, руководителей отдела - в 2,5 раза, до 350 тысяч тенге, главных специалистов - до 290 тыс тенге", - сообщил аким Астаны.

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