Районный аким ЗКО отменил ремонт своего дома за 24 млн тенге после огласки

Судя по дефектному акту, приложенному к лоту, дом нуждается в капитальном ремонте.

Аким Бурлинского района Санжар Алиев отказался от дорогостоящего ремонта служебного дома. Об этом он сообщил в соцсетях, передает Zakon.kz со ссылкой на «Уральскую неделю».

— Уважаемые бурлинцы, во избежание непонимания по вопросу ремонта служебного дома, принято решение отказаться от ремонта, — сообщил Алиев на своей страничке в Facebook.

Ранее на сайте госзакупок появился лот на проведение ремонта в служебном доме акима Бурлинского района. 23 858 000 тенге бюджетных денег планировали власти района потратить на ремонт. Судя по дефектному акту, приложенному к лоту, дом нуждается в капитальном ремонте, вплоть до проводки, полов, люстр, окон и лестниц.

После публикации информации о лоте аким района Санжар Алиев рассказал, что дом был построен в 2001 году, а последний раз ремонт в доме проводили два года назад, в 2006 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!