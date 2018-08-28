Павлодарская фирма должна работникам более 100 млн тенге

Чтобы выжить, люди закладывали в ломбард все, что представляло хоть какую-то ценность.

Больше сотни миллионов тенге задолжало своим работникам павлодарское предприятие. С января 2018 года людей кормили обещаниями о скором погашении долгов, но спустя 4 месяца вместо денег выдали уведомления об увольнении. Чиновники лишь разводят руками, предлагая пострадавшим самостоятельно урегулировать трудовой спор, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

На протяжении 15 лет фирма "Энергоинвест-ПВ" занималась строительством золоотвалов, обслуживая городские теплоэнергоцентрали. И делала это весьма успешно, но в январе 2018 года у предприятия начались финансовые трудности. Работникам фирмы перестали платить. Машинист автогрейдера Кайрат Байканов недополучил больше 1 млн тенге.

Кайрат Байканов:

- Месяц проходит – зарплату не выплатили. А они говорят – ну, подождите, еще немного. И вот с этого все и началось. В апреле месяце нам сказали – все, вы уволены.

Чтобы выжить, люди закладывали в ломбард все, что представляло хоть какую-то ценность. Обращения в инстанции не помогли – чиновники лишь отмахиваются от проблемного предприятия и его сотрудников.

Виталий Бурименко, бывший работник предприятия:

- Нам нужна наша заработная плата, которую мы заработали. За которую мои коллеги зимой в полях ремонтировали двигатели, машины, оставили здоровье. Кто-то миллионы "набил". 80 млн, насколько мне известно, должны петропавловский филиал за рекультивацию золоотвала на ТЭЦ в Петропавловске.

За образовавшиеся долги региональное управление труда оштрафовало руководство компании на 250 тысяч тенге. Но платить по счетам директор пока еще существующей фирмы не спешит, поскольку официально он - малоимущий.

Казиза Баяхметова, и.о. начальника отдела регионального управления труда:

- Мы направили данное постановление частным судебным исполнителям Астаны и Алматы, так как, по информации частных судебных исполнителей Павлодара, у них есть недвижимость в этих городах.

Люди обращались в суд, но это никак не помогло вернуть им деньги. Отчаявшиеся павлодарцы записали обращение главе государства, в надежде, что он повлияет на непростую ситуацию.

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