В Казахстане могут регистрировать браки в бумажном виде на случай военного положения

Документ пока на стадии обсуждения.

В Казахстане могут начать регистрировать браки, а также права на недвижимость по старинке. То есть в бумажном виде. Это необходимо на случай военного положения в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства обороны.

Документ пока на стадии обсуждения. Однако понимая, что в случае военных действий из строя может выйти государственная база данных о физических лицах, необходимо предусмотреть новую норму. По той же причине под угрозой могут оказаться интересы предпринимателей.

Новшество потребует изменения нескольких законов. Таких как «О доступе к информации», «О браке и семье», «Предпринимательский кодекс» и другие.

Целью законопроекта является приведение законодательных актов в области правового регулирования военного положения в соответствие с современными условиями с учетом потенциальных военных угроз, необходимости совершенствования подходов к подготовке государства к обороне и обеспечению военной безопасности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!