"КазТрансГаз": прогноз – стабильный!

У национального оператора хорошие перспективы экономического роста.

Аксиома корпоративного мира: слабого игрока любой серьезный кризис отправляет в нокаут, сильного же – заставляет трансформироваться и изыскивать внутренние резервы, чтобы выйти из кризиса обновленным и еще более сильным.

Глобальное падение цен на нефть и газ, случившееся пару лет назад, привело к тому, что подавляющее большинство энергетических компаний вынуждены были сократить инвестиционные программы, капитальные затраты и персонал до лучших времен. Национальный оператор Республики Казахстан в сфере газа и газоснабжения – АО "КазТрансГаз2 – напротив, в последние полтора года демонстрирует устойчивый рост экономических показателей, модернизирует производственные мощности, открывает новые рынки и запускает масштабные инвестиционные проекты.

Согласно аудированной финансовой отчетности, консолидированный доход АО "КазТрансГаз" в 2017 году составил 662,4 млрд тенге, что на 77,5 млрд тенге больше, чем в 2016 году. При этом чистая прибыль Группы компаний КТГ за 2017 год составила 74,8 млрд тенге, что выше запланированного на 23 млрд тенге. Налогов и других обязательных платежей в бюджет республики АО "КазТрансГаз" и его дочерними компаниями выплачено в прошлом году на общую сумму 60,3 млрд тенге. Положительная динамика экономического роста Группы компаний КТГ сохраняется по сей день. Так, в первом квартале текущего года компания получила консолидированную чистую прибыль в размере 41,6 млрд тенге, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем реализации газа в январе-марте 2018 года составил 7,1 млрд кубометров, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, при этом рост реализации газа на экспорт составил 486 млн кубометров. Важно отметить, что в силу своего статуса "национального оператора", будучи социально-ориентированной компанией, АО "КазТрансГаз" поставляет газ на внутренний рынок населению по цене ниже себестоимости, дотируя его стоимость для казахстанцев за счет других видов деятельности и экспорта. Таким образом, сумма дотаций АО "КазТрансГаз" от торговли газом на внутреннем рынке за 2017 год составила 57,6 млрд тенге, а в целом за период 2015-2017 гг. – 167,7 млрд тенге.

В кризисные годы АО "КазТрансГаз" реализовало масштабную программу внутренней трансформации, предусматривающую оптимизацию и цифровизацию бизнес-процессов, сокращение внутренних расходов и снижение издержек. Новая компактная структура Группы компаний КТГ базируется на "трех китах": добыча газа, его транспортировка и реализация.

Ключевым звеном бизнес-направления "добыча" является ТОО "Амангельды Газ", разрабатывающее Амангельдинскую газовую залежь в Жамбылской области. ТОО продолжит работу по наращиванию ресурсной базы, поиску и доразведке газовых месторождений с целью увеличения объемов добычи "голубого топлива".

Функции транспортировки газа от различных дочерних предприятий холдинга полностью переданы в АО "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА). До этого компания занималась эксплуатацией и обслуживанием только магистральных и транзитных газопроводов, теперь ей в эксплуатацию передана еще и вся газораспределительная сеть, идущая от этих магистральных газопроводов до конечного потребителя во всех городах и населенных пунктах страны.

Еще одна дочерняя компания – АО "КазТрансГаз Аймак" – полностью сконцентрировалась на розничной реализации товарного газа на внутреннем рынке и работе непосредственно с потребителями. Компания больше не занимается транспортировкой газа и содержанием распределительных сетей. Задачей "КазТрансГаз Аймак" стала реализация инвестиционных программ по газификации регионов и модернизации сетей газоснабжения. А вновь построенные газопроводы будут передаваться для эксплуатации в "Интергаз Центральная Азия".

Все дочерние компании холдинга с недавнего времени обслуживает единая сервисная компания, что позволило оптимизировать парк спецтехники и автотранспорта, обновить его и сократить расходы на содержание, существенно экономить ГСМ и запасные части.

Изменения затронули и головную компанию холдинга. Весь центральный аппарат Группы компаний КТГ и дочерних предприятий передислоцирован в одно офисное здание в Астане, что дало значительную экономию за счет многократного сокращения и удешевления затрат на обслуживание и ремонт офисов, содержание административно-хозяйственной службы, канцелярии, охраны и паркинга. Для всех предприятий Группы создан один IT-отдел с общим сервером, IP-телефония, оборудованы специальные залы для переговоров и видеоконференций. Кроме этого, если раньше региональные представительства дочерних предприятий находились в разных офисах, арендовали, покупали административные здания, тратили средства на их обслуживание, то все они теперь также размещаются в одном офисе. В регионах осталось по одному филиалу и по одному аппарату управления. Создан единый центральный аппарат, размещенный в одной точке, что привело к тому, что производственные расходы сократились, как минимум, в два раза. Это дает еще большую мобильность, повышает эффективность работы, упрощает взаимодействие. Высвободившиеся здания и помещения продаются либо сдаются в аренду, вырученные деньги направляются на газификацию регионов и модернизацию газораспределительной системы страны.

Инвестиционная программа "КазТрансГаза", реализованная в последние два года, действительно впечатляет. В 2017-2018 годах была проведена масштабная реконструкция магистральных газопроводов, проходящих по территории Казахстана и эксплуатировавшихся на протяжении более чем 50 лет: "Бухара-Урал", "Средняя Азия-Центр" и "Бухарский газоносный район-Ташкент-Бишкек-Алматы". Проведенный апгрейд газотранспортной системы позволяет теперь не только постоянно наращивать объемы транспортировки "голубого топлива", но и в любой момент диверсифицировать маршруты газа в любом направлении.

Продолжается масштабная реконструкция подземного хранилища газа "Бозой" в Актюбинской области. В результате, после ее завершения, мощность хранилища возрастет в два раза, до 4 млрд кубометров. В декабре 2017 года, в рамках телемоста ко Дню индустриализации, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал старт работе новой установки осушки газа на Бозое. Установка дает возможность транспортировать природный газ, отбираемый из газохранилища "Бозой", через магистральные газопроводы "Бухара-Урал" и "Бейнеу-Бозой-Шымкент" потребителям Актюбинской области и южных регионов Казахстана, тем самым обеспечивая бесперебойное газоснабжение в отопительный сезон. Кроме этого, будет обеспечен международный транзит товарного газа в Российскую Федерацию, в Республику Узбекистан и Китайскую Народную Республику.

Экспорт казахстанского газа в Китай начался 15 октября 2017 года, и это стало действительно эпохальным событием в истории нефтегазовой отрасли Казахстана! До этого, осенью 2017 года между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой был подписан исторический договор о поставке 5 млрд кубометров казахстанского газа в течение каждого календарного года. Договор купли-продажи подписан между АО "КазТрансГаз" и компанией "PetroChina International Company Limited". Ожидаемая экспортная выручка КТГ составит около 1 млрд долларов США в год.

А в январе текущего года была достигнута договоренность о перспективном увеличении объемов экспорта газа в Китай до 10 млрд кубометров в год. Для этого необходимо дальнейшее развитие газотранспортной инфраструктуры, модернизация и расширение пропускной способности действующих газопроводов. Принято решение поэтапно увеличить мощность двух ниток "А" и "В" магистрального газопровода "Казахстан-Китай" к концу 2019 года.

Надо отметить, что сотрудничество с китайскими партнерами развивается динамично, несмотря на то, что бизнесмены из Поднебесной – упорные переговорщики, жестко отстаивающие свои позиции. Добиться взаимовыгодного сотрудничества команде "КазТрансГаза" удалось благодаря умению договариваться, что называется, "внизу", с руководителями и специалистами среднего звена китайских компаний-партнеров.

29 ноября 2017 года сдана в эксплуатацию компрессорная станция КС-4 "Караозек" в Кызылординской области, построенная на 944-м километре магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" и рассчитанная на парную работу со станцией "Бозой", введенной в эксплуатацию в Актюбинской области в апреле 2017 года. Возможности станций позволяют увеличить пропускную способность газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" до 10 млрд кубометров газа в год. Кроме того, строительство КС "Караозек" планировалось с расчетом на предстоящую газификацию Астаны и северных регионов страны.

Газификация регионов является одним из приоритетов в деятельности национального оператора. В последние годы компания проводит масштабную работу по обновлению и строительству газотранспортной инфраструктуры и распределительных сетей в разных областях страны. Сегодня "КазТрансГаз" бесперебойно обеспечивает природным газом более 8,5 млн казахстанцев в 1320 населенных пунктах и около 35 тысяч предприятий в 10 областях Казахстана и городе Алматы. Согласно целевым показателям Генеральной схемы газификации страны, к 2030 году численность пользующихся газом жителей страны планируется довести до 11,5 млн человек, количество газифицированных населенных пунктов достигнет 1600. Общий уровень газификации Казахстана вырастет до 56%.

Сейчас "КазТрансГаз" приступает к реализации еще одного стратегически важного для страны проекта: газификации столицы, а также северного и центрального Казахстана посредством строительства нового газопровода. Согласно ТЭО, подготовленного по заказу АО "КазТрансГаз", новый магистральный газопровод "Сарыарка" берет свое начало на 988-м километре магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент", близ компрессорной станции "Караозек" на территории Кызылординской области. Проект предполагается реализовать поэтапно. В настоящее время, в соответствии с поручением Главы государства, начата реализация первого этапа по маршруту "Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау-Астана" протяженностью 1081 км, стоимостью 267 млрд тенге.

Данный участок газопровода позволит обеспечить природным газом население, коммунально-бытовые и промышленные предприятия городов Астана, Караганда, Темиртау, Жезказган и близлежащих населенных пунктов вдоль трассы магистрального газопровода. Возможность подключиться к газу получат 2,7 млн человек с прогнозируемым объемом потребления порядка 2,4 млрд кубометров в год. Помимо всего прочего, реализация проекта позволит кардинально улучшить экологическую ситуацию в столичном регионе, ожидается значительное снижение вредных выбросов от сжигания угля и мазута.

Второй этап проекта предполагает продолжение трубы на север, с подключением городов Кокшетау и Петропавловск. Оператором газопровода будет выступать дочерняя компания АО "КазТрансГаз" – АО "Интергаз Центральная Азия".

У национального оператора хорошие перспективы экономического роста. Причем, так считают не только местные аналитики, но и эксперты ведущих мировых рейтинговых агентств. 13 июля текущего года международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте АО "КазТрансГаз" и 100-процентных дочерних компаний – АО "Интергаз Центральная Азия" и АО "КазТрансГаз Аймак" – в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-". Прогноз по рейтингам – "стабильный". Такая позитивная оценка базируется на уверенности аналитиков "Fitch Ratings" в том, что "КазТрансГаз" и в будущем продолжит генерировать существенный операционный денежный поток и поддерживать умеренный леверидж.

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