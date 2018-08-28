Самая дешевая электроэнергия в Атырау. В среднем жители платят всего 8,9 тенге за киловатт/час.

Больше всех за электроэнергию платят жители Алматы и Костаная. Данные по всем городам Казахстана подготовили в компании АЛСЕКО, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2017 года наибольшая стоимость электроэнергии была зафиксирована в Алматы - 27,48 тенге за кВт-ч в декабре 2017 года. Речь идет о тарифе третьего уровня - уровни определяются в зависимости от использованного за один месяц электричества. Если вкратце, то при маленьких объемах - до 90-115 кВт-ч цена одного кВт-ч минимальная - 14,87 тенге. Дальнейшие кВт-ч будут стоить дороже.

Тарифы для Алматы:

тариф первого уровня – 14,87 тенге за 1 кВт-ч без НДС (16,65 тенге за 1 кВт-ч с НДС);

тариф второго уровня – 19,63 тенге за 1 кВт-ч без НДС (21,99 тенге за 1 кВт-ч с НДС);

тариф третьего уровня – 24,54 тенге за 1 кВт-ч без НДС (27,48 тенге за 1 кВт-ч с НДС).

Второе место по стоимости занимает Костанай с тарифом в 19,41 тенге. На третьем - Петропавловск, где кВт-ч стоит 19,41 тенге. В свою очередь, наименьшая цена установлена в Атырау - 8,93 тенге за кВт-ч.

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