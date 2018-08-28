В 2048 году в Казахстане останется два уровня пенсионного обеспечения

Солидарная пенсионная система будет убывать.

О первых итогах реализации законопроекта по вопросам социального обеспечения на пресс-конференции в пресс-центре правительства РК рассказала министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В июле был принят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения». Одной из его норм было изменение условий для пенсионных отчислений теми лицами, которые работают по договорам гражданско-правового характера.

«Этот законопроект позволил с 1 июля 2018 г. повысить базовые пенсии для более, чем 1,8 млн человек, наших пенсионеров. Были введены повышенные размеры базовой пенсии, в зависимости от стажа участия», — отметила М. Абылкасымова.

Вторая главная цель законопроекта — введение пособия для лиц, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами 1 группы с детства.

«Это были две большие инициативы нашего главы государства, которые мы с 1 июля реализовали. Это действительно позволило повысить средние размеры пенсий и осуществить поддержку нуждающихся категорий граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации», — подчеркнула министр труда и социальной защиты населения.

Также М. Абылкасымова прокомментировала новеллу по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), так называемые стандартные трудовые договоры.

«Ранее, эта норма звучала, что они вправе делать пенсионные отчисления. На самом деле, мы видим, что рынок труда развивается в сторону большей самостоятельной занятости или фриланса. Это происходит во всем мире, и Казахстан — не исключение», — сказала М. Абылкасымова.

По ее словам, сегодня появляются новые гибкие формы занятости. Если ранее в основном акцент был на наемных работниках, то сейчас в Трудовом кодексе регулирование в основном направлено на отношения, возникающие через трудовые договоры.

«В то же время мы понимаем, что рынок труда развивается: это удаленная работа с дома, неполный рабочий день, работа по совместительству. Договора гражданско-правового характера - это гибкая форма занятости, которая позволяет человеку осуществлять виды деятельности в удобных форматах. По данным Комитета статистики, сейчас порядка 126 тысяч человек работают по договорам ГПХ в крупных и малых предприятиях», — сообщила М. Абылкасымова, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Следует отметить, что на сегодняшний день участники трудового договора не осуществляли пенсионные отчисления. Поскольку рынок растет, то и число людей, занятых по договору, растет. В этой связи было принято решение о переходе к накопительную пенсионную системы. Она носит не добровольный, а обязательный характер. Это значит, что все наемные работники, индивидуальные предприниматели в обязательном порядке делают отчисления — 10% от своего дохода. Это индивидуальные сбережения на обеспечение достойной старости.

«Солидарная пенсионная система будет убывать: в 2048 году мы ожидаем, что она будет полностью свернута. Останется два уровня пенсионного обеспечения: это базовая - государственная гарантированная пенсия всем гражданам, она придет на смену солидарной», — добавила министр.

Размеры базовой пенсии были повышены. По словам М. Абылкасымовой, обязательным является регистрация и учет стажа. Это связано с тем, что базовая пенсия привязана к размеру стажа. В случаях, когда нет оформленных трудовых договоров (это зачастую касается фрилансеров), возникает проблема с расчетом размера базовой пенсии. Так, при стаже 33 года и выше она будет составлять 1 размер прожиточного минимума (постоянно будет индексироваться на уровне инфляции). Второй компонент — это накопительная пенсия, поэтому крайне важно иметь свои пенсионные сбережения и накопления.

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