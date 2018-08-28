Рабочий «Востокцветмета» скончался после потери сознания на производстве
Обстоятельства происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического инцидента.
Фото : kazminerals.info28 августа 2018, 17:34
Группа KAZ Minerals сообщила о смерти сотрудника вследствие ухудшения здоровья на рабочем месте, передает Zakon.kz.
«27 августа около 21:00 часов бурильщик шпуров Орловской шахты Орловского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет» потерял сознание во время работы. По прибытии в Жезкентскую сельскую больницу врачи констатировали смерть», - сообщила компания.
Обстоятельства происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического инцидента.
«Руководство и коллектив Группы KAZ Minerals приносят свои искренние и глубокие соболезнования родным и близким умершего», - говорится в сообщении.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4934727-75329338ec6cc654051a4690acf035a1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...