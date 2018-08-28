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Рабочий «Востокцветмета» скончался после потери сознания на производстве

Обстоятельства происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического инцидента.

Фото : kazminerals.info28 августа 2018, 17:34

Группа KAZ Minerals сообщила о смерти сотрудника вследствие ухудшения здоровья на рабочем месте, передает Zakon.kz.

«27 августа около 21:00 часов бурильщик шпуров Орловской шахты Орловского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет» потерял сознание во время работы. По прибытии в Жезкентскую сельскую больницу врачи констатировали смерть», - сообщила компания.

Обстоятельства происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического инцидента.

«Руководство и коллектив Группы KAZ Minerals приносят свои искренние и глубокие соболезнования родным и близким умершего», - говорится в сообщении.


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