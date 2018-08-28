В Астане прошла встреча членов органов конституционной юстиции стран новой демократии

Заседание прошло под председательством Кайрата Мами.

Под председательством председателя Конституционного Совета Казахстана К. Мами состоялось заседание членов Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии (КОККСНД), сообщает Zakon.kz.



Мероприятие организовано в рамках международной конференции «Конституция: воплощение ценностей верховенства права, гражданского общества и современного государства», посвященной Дню Конституции Республики Казахстан, которая проходит в Астане 28-29 августа.

Во встрече приняли участие делегации органов конституционной юстиции Армении, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Генеральный секретарь Всемирной конференции по конституционному правосудию Шнутс Дюрр.

Членами Конференции удовлетворено ходатайство Конституционного Суда Азербайджанской Республики о вступлении в состав КОККСНД.

На заседании были обсуждены актуальные вопросы, связанные с процессами конституционного развития в государствах-участниках, современными вызовами в обеспечении верховенства Конституции и углублением сотрудничества на региональном и международном уровнях.

С учетом важности и высокого уровня мероприятия, участники Конференции выразили поддержку проведению 5-го Конгресса Всемирной конференции по конституционному правосудию в Алжире.



Гостям был презентован интернет-ресурс Конференции, созданный по инициативе Конституционного Совета Казахстана.

Стороны утвердили новый состав редакционной коллегии периодического печатного издания – Вестника КОККСНД и определили его формат. В нем будут публиковаться выступления председателей, судей и сотрудников, обзоры практики конституционного производства и важнейших решений всех членов Конференции.

Кроме того, участники Конференции рассмотрели организационные вопросы, связанные с деятельностью ассоциации.

- Уверен, что общими усилиями мы будем и впредь развивать Конференцию, потенциал которой, в конечном счете, служит укреплению верховенства права в наших странах и за их пределами, - заключил Кайрат Мами.

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