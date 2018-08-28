Мужчину обязали вернуть компенсацию за подтопление дома в ВКО

Акимат выплатил почти пятьсот тысяч тенге в апреле. А потом чиновники прислали письмо, в котором попросили деньги вернуть.

Владелец дома, который весной затопило паводковыми водами, до сих пор не может приступить к восстановлению жилья. Специальная комиссия провела обследование и определила сумму ущерба, которую мужчине сначала дали, а потом попросили вернуть, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Покосившийся фундамент, трещины на стенах и испорченный ремонт. К восстановлению дома после весеннего затопления Алексей Петров еще не приступал. Экспертиза оценила нанесенный ущерб почти в пятьсот тысяч тенге. Эту сумму акимат мужчине выплатил еще в апреле, а потом чиновники прислали письмо, в котором попросили деньги вернуть.

«Сумма ущерба составила 483 181 тенге. Оказание социальной помощи возможно в том случае, если средний душевой доход семьи не превышает 160 632 тенге. Так и было на момент его обращения», - объясняет руководитель городского отдела занятости и социальных программ Маулихат Кусаинова.

Какое отношение семейный доход имеет к выплате компенсации Алексей понял не сразу. Выяснилось, деньги он получил в виде материальной помощи, как малоимущий.

«Я просил деньги на восстановление своего дома по подтоплению, но никак не материальную помощь как малоимущий. Они, видимо, решили эту сумму взять из бюджета, именно из этого фонда которой для малоимущих», - считает пострадавший Алексей Петров.

Несмотря на массовые случаи затопления этой весной, режим чрезвычайной ситуации в Усть-Каменогорске не ввели, а помогать пострадавшим как-то надо было. Специальная комиссия встретилась с каждым, кто написал обращение в акимат и из различных источников людям возместили ущерб.

Рабочая группа на специальных заседаниях рассматривала отдельные моменты, и мы искали пути и оказания помощи. Если бы заявитель заведомо не предоставил недостоверную информацию по доходу семьи, то сразу же рассматривался бы вопрос поиска других способов оказания помощи, - говорит заместитель председателя рабочей группы по обследованию жилых домов, пострадавших от паводков Майраш Экибасова.

Оказалось, в справке, которую предоставил Алексей в отдел занятости и социальных программ, указана заработная плата его жены. Сам мужчина, как инвалид нигде не работает. По этим данным ему и выплатили компенсацию. Однако, когда расходы по возмещению ущерба пострадавшим от паводков, начали заносить в систему, программа выдала иные данные о семейном доходе Петровых.

«Просили о заработной плате, мы ее предоставили. А если бы они запросили справку о доходах, мы бы предоставили о доходах. В том-то и проблема, что у неё по зарплате идёт сумма одна, а с учетом бонусовки совершенно другая», - объясняет Алексей Петров.

Теперь Алексея Петрова, акимат обвиняет в незаконном получении компенсации и подлоге документов, но мужчина намерен доказывать законность получения средств в суде. Ему в принципе не важно, по какой статье расходов акимат ему возместит ущерб, нанесенный природной стихией. Главное, чтобы он получил то, что ему положено.

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