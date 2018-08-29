Камеры "Сергек" в Алматы заработали

До конца 2018 года они будут функционировать в тестовом режиме.

Камеры «Сергек» заработали в Алматы, пока только в пилотном режиме и на одном проспекте - Абая. Следом планируется установить камеры по улицам Шевченко и Панфилова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Алматы».

Камеры только тестируются, а это значит, что в ближайшее время штрафовать за нарушения никого не будут. Глава компании-разработчика Асет Ахметов рассказал, что установка идет на особо загруженных городских магистралях с наличием автобусной полосы, выделенной полосы для велосипедистов.

Планируется установить порядка 20 комплексов.

Все данные в данный момент обрабатываются в полиции. До конца 2018 года будет тестовый режим: штрафы никто получать не будет, но будет копиться аналитическая информация, на основании которой будут какие-то перемещения либо доработки.

Камеры «Сергек», на сегодняшний день фиксируют три вида нарушений. Установщики выбирали типы нарушений, наиболее распространенные в Казахстане. При необходимости будут добавлены и другие.

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