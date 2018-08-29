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В Кызылорде у 11 учителей выявили сифилис

Отмечается рост заболевания в среде преподавателей.

Фото : скриншот с видео29 августа 2018, 06:42

В Кызылорде у 11 педагогов выявили сифилис. Врачи отмечают рост заболеваемости в преподавательской среде: в прошлом году было зарегистрировано шесть случаев заражения, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Ситуация осложняется тем, что сифилис трудно диагностировать. Первичная стадия болезни может протекать практически без симптомов. Многие запускают болезнь, что в конечном итоге приводит к разрушению внутренних органов и костей.

Специалисты отмечают, что это венерическое заболевание можно вылечить. Но обращаться к врачу нужно как можно раньше.

Врач-дерматовенеролог Габит Кыздарбеков:

- Многие из тех, кто стоит у нас на учете, являются безработными. Это примерно 80 процентов. Работники в сфере образования составляют примерно 11 процентов. При первичном заражении пациентов изолируют, они не допускаются к работе, им выдается листок о нетрудоспособности. После первого курса лечения эта болезнь не распространяется - заразить окружающих невозможно.


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