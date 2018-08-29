Осень придет в Казахстан по расписанию

На страну будут перемещаться холодные атмосферные фронты.

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 30 августа – 3 сентября, сообщает Zakon.kz.

Календарное лето заканчивается, и казахстанцы почувствуют это в последние дни августа.

В прогнозируемый период через территорию Казахстана с северных районов Западной Сибири будут перемещаться холодные атмосферные фронты, в тыл которым начинает распространяться холодный и обширный антициклон. Поэтому в большинстве областей республики 30 и 31 августа ожидаются дожди, на востоке и в горных районах юго-востока местами сильные дожди.

По мере распространения антициклона дожди будут прекращаться, но температура будет понижаться: в северных, центральных и восточных областях дневная температура понизится от плюс 15-23° до 8-15°С, а ночью до плюс 2-7° тепла, на юго-востоке днём до 18-25°С. Лишь в западных и южных областях сохранится по-летнему тёплая и без осадков погода с дневными температурами от 27° до 34°С.

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