Полиция Астаны разыскивает вандала, разбившего монитор в лифте

Граждан просят обратиться в ДВД столицы.

Столичными полицейскими проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению неизвестного лица, испортившего оборудование в лифте, передает zakon.kz со ссылкой на ДВД Астаны.

Как отмечают в ведомстве, молодой человек 25 августа в интервале между 21.00 и 22.00 часов повредил монитор, установленный в лифтовой кабине жилого комплекса.

Данные мониторы устанавливаются в лифтах с целью обеспечения общественной безопасности и контроля состояния городских лифтов в режиме-онлайн. Монитор оснащен встроенной камерой видеонаблюдения.

Просим граждан, которым известна какая-либо информация о данном гражданине, обратиться в УВД района «Есиль» ДВД Астаны по адресу Коргалжынское шоссе, 21 или позвонить на телефон 8(7172)71-65-48, 8701-188-04-62 или 102.

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