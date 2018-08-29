Назарбаев: Я лично законспектировал конституции 20 стран

Президент рассказал об истории развития конституционализма.

Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с участниками международной конференции, посвященной Дню Конституции Республики Казахстан, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Глава государства поблагодарил присутствующих за возможность посетить Казахстан и принять участие в праздновании Дня Конституции, а также отметил, что международная конференция, собравшая большое количество зарубежных экспертов, позволила поделиться знаниями по формированию правового государства.

"Мы высоко ценим сотрудничество и возможность взаимного обмена опытом в деле конституционного строительства и признательны за ценные советы и рекомендации", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев рассказал об истории развития конституционализма в Казахстане с момента обретения независимости.

"Весной 1995 года совместно с группой ученых-юристов мы обсуждали, какую конституцию нам следует принять. Я лично законспектировал конституции 20 стран Европы, Америки, Азии в поисках положений, которые бы подходили для нашего государства. Мы не могли просто перенять в чистом виде конституцию другой страны. Таким образом, мы пришли к принятой в декабре 1995 года на всенародном референдуме Конституции, которую поддержало подавляющее большинство граждан. Она стала Основным Законом, по которому мы сегодня живем, строим наше государство, укрепляем нашу независимость. Конституция постоянно реформируется и совершенствуется в соответствии с требованиями времени. Например, в начале прошлого года мной была инициирована конституционная реформа по перераспределению ряда полномочий Президента между Парламентом и Правительством с расширением самостоятельности и ответственности последних", - отметил глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан целенаправленно проводит политику по утверждению верховенства права при обеспечении высшей юридической силы Основного Закона, и подчеркнул, что успехи страны на международной арене стали свидетельством ее высокого авторитета и подтверждением действенности принципов миролюбивой внешней политики, заложенных в Конституции.

"Успехи Казахстана безусловны и признаны мировым сообществом. За четверть века мы увеличили объем экономики в 22 раза, улучшили жизнь казахстанцев, создали многоэтническое и многоконфессиональное государство, в котором люди свободно могут отправлять свои религиозные обряды, говорить на родном языке, сохранять свою культуру. Подтверждением тому является VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Астане в текущем году", - заявил президент.

В свою очередь международные эксперты выразили признательность Нурсултану Назарбаеву за приглашение и отметили, что празднование Дня Конституции свидетельствует о высокой значимости самого важного документа страны, представляющего прочную основу для регулирования отношений между различными институтами и выступающего гарантом защиты прав и свобод.

"Празднование Дня Конституции, поистине, является цивилизованным действием воспитательного характера, направленным на создание и распространение конституционных ценностей среди граждан и, в частности, среди молодежи. Это также показывает устремление общества и идеальный путь для претворения общественной гармонии, спокойствия и стабильности", - сказал председатель Конституционного Совета Алжирской Народной Демократической Республики М.Меделчи.

В завершение глава государства указал, что в обеспечении конституционной законности особая роль принадлежит органам конституционной юстиции, высочайшая миссия которых заключается в соблюдении верховенства права.

Во встрече приняли участие председатель Конституционного Совета Республики Казахстан К.Мами, председатель Конституционного Суда Азербайджанской Республики Ф.Абдуллаев, председатель Конституционного Совета Алжирской Народной Демократической Республики М.Меделчи, председатель Конституционного суда Армении Г.Товмасян, председатель Конституционного Суда Болгарии Б.Велчев, председатель Конституционного Суда Латвийской Республики И.Зиемеле, генеральный секретарь Всемирной конференции по конституционному правосудию Ш.Дюрр, председатель Суда Евразийского Экономического Союза Ж.Баишев, заместитель руководителя Администрации Президента А.Ракишева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!