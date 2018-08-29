Более 60% детсадов и школ не оснащены видеонаблюдением

Оснащение видеокамерами детсадов и школ прокомментировали в МОН РК.

На пресс-конференции в СЦК глава Министерства образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал о том, какие меры предпринимаются для защиты прав детей в учреждениях дошкольного и среднего образования, передает корреспондент Zakon.kz.

«Нужно полностью добиться оснащения видеонаблюдением всех школ и всех садов. На сегодня нам нужно 63% довести оснащение - это важная работа. Техническое оснащение квалификация работников образования», - сказал он.

По его словам, вопрос нарушения прав детей в организация образования «стоит на повестке очень остро».

«Я с этим согласен. Мы проводим аналитическую, консультационную и сейчас будем проводить нормативную работу. В первую очередь нужно поднимать качество персонала, психологов и социальных работников. Мы планируем в первую очередь в ускоренном порядке утвердить курсы повышения квалификации для всех социальных работников и психологов всех школы и также включить в эту группу воспитателей. Мы считаем, что все наши психологи и социальные работники и будущие воспитатели должны проходить национальный квалификационный тест», - подчеркнул глава ведомства.

В свою очередь вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о вносимых изменениях в приказ ведомства.

«Проблема имеется. Мы предлагаем ряд мер, в том числе которые должны отразиться на большей безопасности детей. Мы вносим изменения в соответствующий приказ по нормативам обеспечения оборудования наших организаций образования - мы хотим внести обязательное условие, чтобы все детские сады обязательно обеспечивались видеонаблюдением, и в том числе комнаты, где проходят занятия», - отметил он.

Как добавил представитель ведомства, в некоторых детсадах сегодня такая система существует, чтобы через IT-камеры родители могли удалено наблюдать за тем, что в этих аудиториях - в группах садика происходит.

«Запись будет храниться минимум 30 дней. Мы сейчас внесли уже изменения в 122 приказ министерства образования и науки. И мы сделали обязательным - раз в полгода отдел образования посещает частные детские сады и проверяет, какая там происходит ситуация», - заключил А. Аймагамбетов.

Ксения Давыдова, Астана

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