МОН РК: По хиджабам в школах наша позиция осталась неизменна
Сейчас в школах страны ношение хиджаба запрещено.
Фото : rvs.su29 августа 2018, 14:37
Министр образования и науки РК Ерлан Сагдиев обозначил позицию ведомства по поводу ношения хиджабов в учреждениях среднего образования, а также прокомментировал вопрос создания в РК частных духовных школ с раздельным обучением мальчиков и девочек, передает корреспондент Zakon.kz.
«По хиджабам - в школах они запрещены. Наша позиция не изменилась», - отметил он.
Также по раздельному обучению детей министр попросил «не путать с раздельным обучением и религиозным».
«Какое бы ни было обучение – школьная программа единая. Она остается, поэтому любое преподавание в любых школах ведется в рамках государственных общеобразовательных стандартов по тем программам, которые мы приняли. Это касается всех. Позиция нашего отношения к этому не изменилась. Мы надеемся, что общество с пониманием к этому относится», - заключил глава МОН РК.
Ксения Давыдова, Астана
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4934863-d68a9ac77e33856658ee2fd87f38e430
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...