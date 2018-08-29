В Туркестане отметили День Конституции

Глава региона наградил ряд граждан, отличившихся в труде.

В связи с Днем Конституции сегодня в областном центре Туркестанской области – в городе Туркестане прошло торжественное мероприятие "Айбары мықты — Ата Заң", в котором аким области поздравил присутствующих с праздником, передает Zakon.kz.





– День Основного Закона – самый почитаемый праздник для нашего народа. Сегодня исполняется 23 года со дня принятия Коституции, которая определила правовую основу нашего государства. Конституция – золотой пьедестал нерушимого государства, гарант светлого будущего, основа единой и дружной нации. Велико значение сегодняшнего собрания. Потому что по и нициативе Елбасы в нашем регионе происходят исторические изменения, мы собрались в День Коституции в Туркестане. Для казахского народа Туркестан имеет особое значение: два века назад здесь был написан знаменитый свод законов "Жеті жарғы". Величие Основному закону придает и связующая с этим историческим документом нить времени, – сказал аким области.

Глава региона наградил ряд граждан, отличившихся в труде.

В торжественном мероприятии приняли участие около 600 челловек: депутаты областного маслихата, руководители областных управлений, правоохранительных органов, представители совета ветеранов и интелигенции, неправительственных органзации, студенческая молодежь. А творческие коллективы области и певцы представили концертную программу, пели патриотические песни.

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