Сотни голубей взмыли в небо на открытии монумента "Стена мира" в Астане

Монумент будет обращением молодому поколению беречь нефть - президент.

Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия монумента "Стены мира", передает zakon.kz.

Глава государства обратился с речью к присутствующим.

"Мы сегодня собрались, чтобы отметить День борьбы против ядерного оружия. Все человечество, все народы, все правительства должны быть заинтересованы, чтобы уничтожить на Земле атомное оружие, которое угрожает присутствию человечества на нашей планете. Казахстан является лидером этого движения, нас таковыми признают, поэтому сегодняшний день принят в ООН, как день действий против ядерного оружия. И в этот день мы сегодня открываем ещё один знаковый объект - этот монумент, который будут смотреть все, кто приезжает сюда. Слово «бейбітшілік» - мир - переводится на все языки", - сказал он.

Президент также рассказал о монументе.

"Здесь описывается история закрытия полигона. Наша борьба против ядерного оружия. И с тех пор Казахстан не только закрыл полигон, но и отказался от ядерного арсенала, который у нас был. Этим самым мы вызываем доверие у всего человечества, этим самым мы продолжаем эту войну в рамках совещания по мерам доверия в Азии, съезда мировых традиционных религий и других форумов, местом сбора которых является наша столица Астана", - отметил глава государства.

Н. Назарбаев поблагодарил актюбинских друзей, которые столице подарили этот монумент.

"Монумент будет обращением молодому поколению беречь нефть. Чтобы они всегда помнили и делали выводы из истории. Думаю, что это очень интересный момент. Я поздравляю всех вас с монументом и наступающим днем Основного закона - Конституции страны. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья и успехов в жизни!" - сказал президент.

В церемонии также приняли участие главы дипмиссий, видные государственные и общественные деятели, депутаты парламента, делегация Актюбинской области, почетные гости из японских городов Хиросимы и Нагасаки.

На организованной у Стены мира сцене выступили детский хор, исполнивший "Ақ көгершін", певица Салтанат Мендигалиева и камерный хор с песней "Заманай", а также артисты цирка.

В честь открытия памятного монумента в небо запустили сотню голубей.

На огромном LED-экране Стены мира транслируются исторические кадры закрытия Семипалатинского полигона, антиядерные митинги в Казахстане, Японии и других странах, а также кадры становления независимого Казахстана.

В основу проекта заложена идея антиядерного манифеста Президента "Мир.XXI век", именно поэтому открытие Стены мира было назначено на 29 августа - в Международный день действий против ядерных испытаний.

Комплекс выполнен из металла и натурального камня, состоит из трех частей. Первая символизирует разрозненность и изолированность, вторая - надежду, свободу и независимость, третья - путь к сохранению мира и межнационального согласия.

Общая длина монумента - 111 метров, максимальная ширина - 18,4 метра, высота - 17,5 метров. Корпус Стены мира выполнен из высокопрочной стали. На возведение монумента использовано 1200 тонн гранита общей площадью более 6 тысяч квадратных метров.

Прозрачные панели покрытия крыши-навеса имеют встроенную LED-систему площадью 616 квадратных метров, она позволяет транслировать любые яркие цветовые изображения большого размера.

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