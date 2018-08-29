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22 казахстанца попали в ДТП с автобусом в Каире

Двое из них пострадали.

Фото : МИД РК29 августа 2018, 20:30

29 августа 4.30 утра на автотрассе Хургада - Каир перевернулся пассажирский автобус, в салоне которого находились 22 казахстанских туриста, направлявшихся на экскурсию в г. Каир, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В результате ДТП двое граждан Казахстана с различными ушибами и травмами были госпитализированы в больницу близлежащего населенного пункта «Рас-Гариб», где им была оказана первая медицинская помощь.

В настоящее время при содействии консула Казахстана в целях оказания полноценной медицинской помощи и проведения дополнительных диагностирующих процедур пострадавшие двое граждан РК на карете скорой помощи будут транспортированы в госпиталь «Аль-Мысри» в г.Хургада.

Состояние здоровья остальных пассажиров удовлетворительное. Они были доставлены в Хургаду и после медицинского осмотра в местной больнице вернулись в свои гостиницы и продолжили отдых.

Ситуация находится на контроле посольства Казахстана в Египте.


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