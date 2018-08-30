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Президент поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Нурсултан Назарбаев пожелал всем казахстанцам мира, созидательных начинаний и благополучия!

Фото : Хабар 2430 августа 2018, 09:15

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан!

Основной Закон страны прошел убедительную проверку временем и доказал свое основополагающее значение в определении общенационального вектора исторического развития.

Заложив надежный фундамент нашей государственности, Конституция внесла свой весомый вклад в обеспечение внутриполитической стабильности и консолидации казахстанского общества.

Принципы верховенства закона, неукоснительного соблюдения прав и свобод, социальные гарантии и высшие общечеловеческие ценности, провозглашенные нашей Конституцией, близки и понятны каждому гражданину.

На современном этапе конституционные нормы общественного и государственного устройства – это основа поступательного развития и модернизационных процессов, обеспечивающая уверенное будущее для всего народа Казахстана!

В этот день желаю всем казахстанцам мира, созидательных начинаний и благополучия!


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