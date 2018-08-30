В столичном спорткомплексе произошел пожар

В ликвидации пожара участвовали 29 сотрудников и 8 единиц специализированной пожарной техники.

В столичном спорткомплексе «Казахстан» потушили пожар. Об этом подтвердили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК, сообщает zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

30 августа в 07:15 в раздевалке спорткомплекса на первом этаже произошло загорание мебели на площади 50 квадратных метров.

"Пожар локализован в 07:34 и ликвидирован в 07:42. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, в ликвидации пожара участвовали 29 сотрудников и 8 единиц специализированной пожарной техники столичной службы пожаротушения.

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