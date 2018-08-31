Новый метод диагностики эмбрионов начнут применять в Астане

Раньше такое исследование проводили только за рубежом.

Супружеские пары, которые опасаются за здоровье своих будущих детей, теперь могут быть спокойны. Новый метод диагностики эмбрионов позволяет исключить риск передачи генетических заболеваний ребенку еще до процедуры искусственного оплодотворения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Чип, на который помещается ДНК 96 эмбрионов, отправляется вот в такой прибор для дальнейших исследований. Анализ позволяет выявить, если ли у эмбрионов генетические патологии и пригодны ли они к искусственному оплодотворению.

Такой анализ поможет не только парам, страдающим бесплодием, но и тем семьям, где есть риск наследственных онкологических заболеваний.

Любое заболевание, имеющее генетический контекст, может быть исследовано с помощью данной системы. И спектр тут очень широкий: от наследственных кардиомиопатий до рака, - объясняет специалист по научной поддержке Александр Кирпий (Россия).

С помощью доимплантационного генетического скрининга вероятность удачной подсадки эмбриона женщине возрастает в 2 раза.

Уже на пятый день жизни эмбриона мы можем сказать, будет ли он здоров генетически или не будет? Генетическая патология - врожденное наследственное заболевание, занимает определенный, даже большой процент в структуре младенческой и детской смертности, - говорит врач генетик Гульшара Абельдинова.

Раньше такое исследование проводили только за рубежом. Казахстанским семьям приходилось тратить порядка 1 миллиона тенге за процедуру. Теперь для диагностики выезжать за пределы страны не придется, и стоить она будет в несколько раз дешевле.

Проведение диагностики нового поколения многим семьям даст шанс на рождение здорового потомства.

На сегодняшний день около 30 % супружеских пар в Казахстане страдают бесплодием, причины которого врачи до сих пор не нашли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!