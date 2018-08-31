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Самал Еслямова снимется в совместном казахстанско-японском фильме

Съемки фильма начнутся 1 сентября в Алматинской области.

Фото : kino-teatr.ru31 августа 2018, 15:12

В Алматы прилетел японский кинопродюсер Сёдзо Ичияма в связи с началом съемок художественного фильма под рабочим названием «Барымташылар» («Конокрады») режиссера Ерлана Нурмухамбетова в со-режиссерстве с Лиса Такеба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Съемки фильма начнутся 1 сентября в Алматинской области. Сёдзо Ичияма является основателем крупного азиатского кинофестиваля Tokyo Filmex, продюсер фильмов Такеши Китано, Цзя Джангке, Хоу Сяосянь и других.

Седзо выступил продюсером более 20 фильмов, многие из которых участвовали на кинофестивалях в Каннах, Венеции и Берлине.

В фильме снимутся Самал Еслямова, получившая награду за лучшую женскую роль 71-го Каннского кинофестиваля, заслуженный артист театра и кино Дулыга Акмолда и известный японский актер Мирай Морияма.


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