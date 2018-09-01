Самолет с пассажирами загорелся в Сочи
Пассажиров эвакуировали. Пострадали четыре человека.
Фото : samolety.org1 сентября 2018, 08:14
Пассажирский Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи. Самолет врезался в ограждение и загорелся — у него вспыхнул левый двигатель, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы города. Видеозапись публикует Telegram-канал «112».
Пассажиров эвакуировали. Пострадали четыре человека.
Как отмечает агентство, самолет летел из Москвы. Он приземлился в Сочи со второй попытки, но экипаж не смог удержать лайнер. Причины случившегося пока не уточняются. «Известия» передают, что самолет принадлежит авиакомпании UTair.
Источник: Лента.ру
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