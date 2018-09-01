Одним из важных вопросов является вовлечение самозанятых в систему социального обеспечения.

Нурсултан Назарбаев поручил ввести совокупный платеж для самозанятых граждан. Об этом он сообщил на заседании Мажилиса РК, передает Zakon.kz.

"Улучшить условия жизни казахстанцев, укреплять единство граждан – ключевое условие дальнейшего развития. Нужно продолжить качественную законодательную работу для дальнейшего поступательного социально-экономического развития страны", - сказал Глава государства.

Одним из важных вопросов является вовлечение самозанятых в систему социального обеспечения. Есть часть населения которая не делает никаких отчислений с доходов, и соответственно, не охвачено полноценно пенсионной системой и мерами социальной поддержки.

"В этой связи разработаны необходимые законодательные изменения. Для упрощения регистрации самозанятого населения предлагается ввести единый совокупный платеж. Его уплата позволит самозанятым участвовать в системах медицинского социального страхования, а также пенсионного обеспечения. Требуется принятие этих изменений до конца текущего года. Это особенно актуально в связи с переходом на обязательной медицинское страхование. Разработан также законопроект, которым помимо вопросов ОСМС, предусмторено внедрение новой модели гарантированного объема медицинской помощи, совершенствование вопросов охраны общественного здоровья, системы корпоративного управления в медорганизациях и другое. Он уже находится в парламенте, прошу не затягивать его рассмотрение", - отметил президент.

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