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Назарбаев прилетел на Иссык-Куль

Глава государства прибыл в город Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) для участия в Шестом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Фото : Хабар 242 сентября 2018, 14:07

Нурсултан Назарбаев прилетел в Кыргызстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства прибыл в город Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) для участия в Шестом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В ходе визита Президент Казахстана встретится с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в церемонии открытия ІІІ Всемирных игр кочевников.


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