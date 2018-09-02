Назарбаев прилетел на Иссык-Куль
Глава государства прибыл в город Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) для участия в Шестом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Фото : Хабар 242 сентября 2018, 14:07
Нурсултан Назарбаев прилетел в Кыргызстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства прибыл в город Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) для участия в Шестом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
В ходе визита Президент Казахстана встретится с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в церемонии открытия ІІІ Всемирных игр кочевников.
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