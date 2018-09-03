В Казахстане могут запретить курение во всех общественных местах

Изменения коснулись пункта 5 статьи 159 «Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя» Кодекса.

В Казахстане планируется ввести запрет на курение во всех общественных местах. Об этом говорится в проекте Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», передает Zakon.kz.

Текст документа размещен на сайте Министерства здравоохранения РК.

В частности, изменения коснулись пункта 5 статьи 159 «Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя».

Как говорится в проекте Кодекса, потребление табачных изделий запрещается в:

- организациях образования, а также в общественных местах (в прежней редакции пункт гласил – в организациях образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних – ред.);

- организациях здравоохранения;

- пунктах общественного питания;

- кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах и в других крытых сооружениях, предназначенных для массового отдыха, в том числе в ночных клубах, на дискотеках;

- музеях, библиотеках и лекториях;

- в неустановленных местах в поездах и на судах морского и речного транспорта;

- на борту воздушного судна, в салонах автобусов, микроавтобусов при осуществлении перевозок пассажиров, троллейбусов, такси и городского рельсового транспорта;

- зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов;

- государственных органах и организациях;

- помещениях, являющихся рабочими местами;

- подъездах домов.

Эта норма не применяется в тех случаях, если для потребления табачных изделий выделены специальные оборудованные места (в кинотеатрах, цирках, аэропортах и т.д).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!