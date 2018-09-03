В Казахстане могут запретить курение во всех общественных местах
Изменения коснулись пункта 5 статьи 159 «Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя» Кодекса.
В Казахстане планируется ввести запрет на курение во всех общественных местах. Об этом говорится в проекте Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», передает Zakon.kz.
Текст документа размещен на сайте Министерства здравоохранения РК.
В частности, изменения коснулись пункта 5 статьи 159 «Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя».
Как говорится в проекте Кодекса, потребление табачных изделий запрещается в:
- организациях образования, а также в общественных местах (в прежней редакции пункт гласил – в организациях образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних – ред.);
- организациях здравоохранения;
- пунктах общественного питания;
- кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах и в других крытых сооружениях, предназначенных для массового отдыха, в том числе в ночных клубах, на дискотеках;
- музеях, библиотеках и лекториях;
- в неустановленных местах в поездах и на судах морского и речного транспорта;
- на борту воздушного судна, в салонах автобусов, микроавтобусов при осуществлении перевозок пассажиров, троллейбусов, такси и городского рельсового транспорта;
- зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов;
- государственных органах и организациях;
- помещениях, являющихся рабочими местами;
- подъездах домов.
Эта норма не применяется в тех случаях, если для потребления табачных изделий выделены специальные оборудованные места (в кинотеатрах, цирках, аэропортах и т.д).
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