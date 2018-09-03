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Велополосу в Алматы оградили столбиками

На улице Шевченко въезд на велополосу вблизи перекрёстков оградили специальными красными столбиками.

Фото : kolesa.kz3 сентября 2018, 14:41

На одной из улиц Алматы вдоль велополос установили ограждающие столбики, сообщается на сайте Kolesa.kz.

После появления в Алматы велополос многие горожане замечали, что автомобилисты частенько игнорируют их. На дорожках паркуются, по ним объезжают пробки, да и поворачивают автомобилисты тоже с них. Первые две проблемы всё ещё актуальны, а вот последнюю дорожники начали решать.

На улице Шевченко въезд на велополосу вблизи перекрёстков оградили специальными красными столбиками. Они должны отбить у водителей желание поворачивать налево не с того ряда. Можно предположить, что такие же в ближайшее время появятся и на других велополосах. В частности, речь идёт о дорожках на улицах Кунаева и Жарокова.


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