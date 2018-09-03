Велополосу в Алматы оградили столбиками
На улице Шевченко въезд на велополосу вблизи перекрёстков оградили специальными красными столбиками.
На одной из улиц Алматы вдоль велополос установили ограждающие столбики, сообщается на сайте Kolesa.kz.
После появления в Алматы велополос многие горожане замечали, что автомобилисты частенько игнорируют их. На дорожках паркуются, по ним объезжают пробки, да и поворачивают автомобилисты тоже с них. Первые две проблемы всё ещё актуальны, а вот последнюю дорожники начали решать.
На улице Шевченко въезд на велополосу вблизи перекрёстков оградили специальными красными столбиками. Они должны отбить у водителей желание поворачивать налево не с того ряда. Можно предположить, что такие же в ближайшее время появятся и на других велополосах. В частности, речь идёт о дорожках на улицах Кунаева и Жарокова.
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