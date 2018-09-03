Акишев: Годовая инфляция по итогам августа сформировалась на уровне 6%

Инфляционный фон в основном определяется факторами предложения, которые формально не зависят от характера денежно-кредитной политики Национального банка.

Годовая инфляция по итогам августа сформировалась на уровне 6%, сохраняясь в середине целевого коридора 5-7% на 2018 год. Об этом сегодня рассказал председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, передает Zakon.kz.

Он отметил, что, несмотря на замедление в годовом выражении инфляции продовольственных товаров (с 6,5% в декабре прошлого года до 5,1% в августе текущего) и платных услуг (с 5,9% до 4,9%) снижению годовой инфляции препятствует сохранение ее непродовольственной компоненты на высоком уровне 8,2% (8,9% в декабре 2017).

По словам главы Нацбанка, на потребительскую инфляцию во многом оказывают влияние следующие факторы: рост цен производителей (24,3% в июле 2018 года), в особенности в обрабатывающей промышленности (9,1%); расширение совокупного (потребительского и инвестиционного) спроса.

«Таким образом, инфляционный фон в основном определяется факторами предложения, которые формально не зависят от характера денежно-кредитной политики Национального банка», - прокомментировал Д.Акишев.

Также он добавил, что инфляционные ожидания демонстрируют долгосрочный тренд на снижение, несмотря на колебания в обе стороны (повышения и снижения) от месяца к месяцу.

«По последним имеющимся результатам опроса респондентов, проведенного в июле, количественная оценка ожидаемого уровня инфляции через год составила 5,6%. Улучшается восприятие инфляции населением. Доля респондентов, считающих, что «за прошедшие 12 месяцев цены на товары и услуги росли быстрее, чем раньше», продолжает сокращаться – 43,5% в июле по сравнению с 52,1% в начале текущего года», - сказал Д.Акишев.

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